Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Karakuş'a, görev süresi boyunca Adıyaman'a sunduğu hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla Başarı Belgesi takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende, Ramazan Karakuş'un İl Özel İdaresi bünyesinde yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Vali Osman Varol, 'İl Özel İdaremize yaptığı kıymetli katkılar için kendisine teşekkür ediyor; bundan sonraki çalışma hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE