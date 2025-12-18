Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Zenginoğlu'nun yaptığı çalıştayın birinci oturumunda konuşan Torunoğlu, deprem sonrası istihdam yapısındaki değişime dikkat çekti.

'İstihdam İnşaat ve Tekstil Odaklı Hale Geldi'

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sonrası Adıyaman'da istihdamın büyük ölçüde inşaat sektörüne kaydığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman deprem sonrası inşaat odaklı bir istihdama doğru yol aldı. Şu anda 20-25 bin dolaylarında inşaat sektöründe istihdam edilen vatandaşımız var. Bununla beraber lokomotif sektörümüz tekstilden de bahsedildi. İlçelerle birlikte yaklaşık 15-20 bin civarında bir istihdamdan söz edebiliriz. Ancak bu iki sektör şu anda son günlerini yaşıyor. Çünkü inşaat sektörü, konut stokları dolduğunda ve doygunluk oluştuğunda hızlı bir şekilde yavaşlamaya başlayacak ve ciddi bir açık ortaya çıkacak.'

Tekstil sektöründe ise küresel sorunların etkili olduğunu vurgulayan Torunoğlu, siparişlerin Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kaydığını, bazı fabrikaların Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere taşındığını belirtti. Torunoğlu, Adıyaman'ın tekstil kenti olması nedeniyle bu durumdan ciddi şekilde etkileneceğini söyledi.

'Turizm En Kısa Sürede Ayağa Kaldıracak Sektör'

Turizmin Adıyaman için stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Torunoğlu, şunları kaydetti:

'Biz tekstildeki bu sorunu deprem sonrası hissettiğimizden beri çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Adıyaman'ı en kısa sürede ayağa kaldıracak sektörün turizm olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hazırda çok güzel ören yerlerimiz var. Aslında Allah bize her şeyi vermiş ancak tanıtım noktasında eksiklerimiz bulunuyor. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz.'

'Gastronomi Merkezi İstihdama Katkı Sağlayacak'

Adıyaman Üniversitesi ve ATSO iş birliğiyle hayata geçirilen Gastronomi Merkezi hakkında bilgi veren Torunoğlu, merkezin turizme ve dolaylı olarak istihdama önemli katkılar sunacağını belirtti.

Torunoğlu, 'Sayın Valimizin öncülüğünde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir proje gerçekleştirdik. Kalkınma Ajansımızın desteğiyle yöresel ürünlerimizin sergilendiği, satışının yapıldığı ve aynı zamanda gastronomi eğitimlerinin verildiği bir merkezimiz var. Bu merkezde kadınlar, gençler ve girişimciler eğitim alabiliyor' dedi.

'Sosyal Girişimcilik Merkezimizden Faydalanın'

Çalıştaya katılan üniversite öğrencilerine de seslenen Mehmet Torunoğlu, istihdamın yalnızca fabrika temelli düşünülmemesi gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

'Her genç kendi girişimiyle kendi işinin patronu olabilir. Bu kapsamda Oda bünyesinde Sosyal Girişimcilik Merkezimizi kurduk. Kızılay, UNDP ve Avrupa Birliği fon sağlayıcı kuruluşlarla çalışıyoruz. Trendyol ile de ciddi bir iş birliğimiz olacak. E-ticaretten kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitimler düzenliyoruz. Öğrencilerimizi Sosyal Girişimcilik Merkezimize bekliyoruz.'

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Konuşmaların ardından Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalıştayda konuşma yapan katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

Çalıştaya Geniş Katılım

Düzenlenen İstihdam Çalıştayı'na;

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol,

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş,

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu,

OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

