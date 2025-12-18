Adıyaman Besni Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında itfaiye araç filosunu güçlendirdi. Almanya'da yürütülen temaslar sonucunda temin edilen yeni itfaiye aracı, Besni Belediyesi bünyesine kazandırıldı.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Yaşar ile birlikte Almanya'da gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde, 44 metre merdiven uzunluğuna ve 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip tam donanımlı bomlu sepetli itfaiye merdiveni aracının belediyenin kendi imkânlarıyla satın alındığını açıkladı. Söz konusu araç, Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.

Yeni itfaiye aracının, özellikle yüksek katlı binalarda meydana gelebilecek yangınlar ile kurtarma operasyonlarında hızlı ve etkin müdahale imkânı sağlaması hedefleniyor. Araç filosunun güçlendirilmesiyle birlikte, ilçe genelinde yaşanabilecek olası acil durumlara daha kısa sürede ve daha etkin müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Reşit Alkan, aracın belediyeye kazandırılma sürecinde yurt dışında rehberlik ve destek sağlayan Seydullah Gürkan ile Ayhan Dindar'a teşekkür ederek, yeni aracın Besni'ye hayırlı olmasını temenni etti.

