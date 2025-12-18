Duruşma öncesinde İHD Genel Merkezi ve Adıyaman Barosu tarafından dayanışma çağrıları yapılırken, duruşma sonrasında Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, İHD Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Av. Ercan Yılmaz ve İHD Adıyaman Şubesi Eş Başkanı Av. Bülent Çınar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şafak Operasyonu ile Gözaltına Alınmıştı

Av. Osman Süzen, 4 Şubat 2025 tarihinde Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süzen'in evinde arama yapılmış, ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

'Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' iddiasıyla gözaltına alınan Av. Osman Süzen, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İHD Genel Merkezi'nden Dayanışma Çağrısı

İHD Genel Merkezi, dava sürecine ilişkin yazılı bir dayanışma çağrısı yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Çeşitli tarihlerde İnsan Hakları Derneği'nin MYK üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve Adıyaman Şube Başkanlığı görevini yürüten Avukat Osman SÜZEN, İHD adına 2013-2015 çözüm sürecinde yürüttüğü kamuya açık faaliyetlerinin yanı sıra, İHD yöneticisi olarak katıldığı etkinlikler ve avukatlık mesleği kapsamında takip ettiği bazı soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla dava açılmıştır.'

Açıklamada, iddianamede delil olarak gösterilen hususların 2014-2015 yılları arasında İHD adına yürütülen faaliyetler olduğu belirtilerek şu başlıklar sıralanmıştı:

*Çözüm sürecine destek amacıyla 30 STK ile birlikte düzenlenen toplantı

*10 Aralık 2014 İnsan Hakları Haftası yürüyüşü

*Emek ve Demokrasi Platformu toplantıları

*Cumartesi Anneleri etkinliğine katılım

*Newroz etkinliğine katılım

*2015 yılında adliye önünde mahpusların durumuna dikkat çeken basın açıklaması

*Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride ilişkin açıklamalar

İHD Genel Merkezi açıklamasında, bu faaliyetlerin suçlama konusu yapılmasının 'insan hakları savunucularına yönelik baskı ve sindirme politikası' olduğu savunularak, davanın beraatle sonuçlanması çağrısında bulunulmuştu. Duruşmanın ardından Adıyaman Barosu'nda basın açıklaması yapıldı.

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan:

'Evet öncelikle sayın basın mensupları hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere baromuz üyesi, önceki dönem Adıyaman İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Avukat Osman Süzen'in yargılandığı davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Avukat Osman Süzen hakkında terör örgütüne üye olma suçlamasıyla bir iddianame düzenlenmişti. Yargılama devam ettiği için dosyanın esasına ilişkin değerlendirme yapmak çok doğru değil. Ancak biz, meslektaşımız Avukat Osman Süzen'in herhangi bir şekilde bir terör örgütüne üye olmadığına eminiz. Herhangi bir illegal yapılanmanın içerisinde olmadığına eminiz. Dosyadaki suçlamalara baktığımızda; İnsan Hakları Derneği Şube Başkanlığı yaptığı dönemde katıldığı basın açıklamaları, insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin açıklamalar, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası, IŞİD saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlarla ilgili açıklamalar ve Cumartesi Anneleri ile ilgili basın açıklamaları olduğunu görüyoruz. Adalete olan güvenimiz devam ediyor. Avukat Osman Süzen'in beraat edeceğine tüm irademizle inanıyoruz. Yargılama, bazı tanıkların gelmemesi nedeniyle 29 Ocak'a ertelendi. O tarihte beklentimiz ve temennimiz beraat kararıdır. Katılımınız için teşekkür ederim.'

İHD Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Av. Ercan Yılmaz:

'Bugün burada Osman Süzen arkadaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için bulunuyoruz. Yargılama konusu yapılan faaliyetlerin tamamı İnsan Hakları Derneği'nin tüzüğüne uygun ve Türkiye'de barış ile demokrasi mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Uzun süredir insan hakları savunucularının ve avukatların faaliyetleri kriminalize edilmeye çalışılıyor. Oysa sivil toplumda yapılan bu çalışmalar son derece kıymetlidir. Mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak sivil alanı daraltmak yerine genişletmesi gerekir. 29 Ocak'taki duruşmada beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İlginiz için teşekkür ederim.'

İHD Adıyaman Şubesi Eş Başkanı Av. Bülent Çınar:

'Basının göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum. Bugünkü yargılamada da görüldüğü gibi Osman Süzen arkadaşımız bir insan hakları savunucusudur. Uzun yıllar İHD şube başkanlığı yapmıştır. Dosyada yer alan faaliyetlerin tamamı insan hakları çerçevesindedir. Bu nedenle yapılan yargılamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki duruşmada adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim.'

Dava 29 Ocak 2026'ya Ertelendi

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, bazı tanıkların duruşmaya katılmaması nedeniyle 29 Ocak 2026 tarihine ertelendi. Davanın bir sonraki duruşmasında tanıkların dinlenmesi ve yargılamanın karara bağlanması bekleniyor.

