Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte, yurtdışında görev yapan büyükelçilerle 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantı kapsamında, Türkiye'nin dış politika vizyonu, küresel gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki öncelikler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada, uluslararası sistemin derin bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye eksenli, çok odaklı, bağımsız ve ilkeli dış politikanın öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Yılmaz, 'Türkiye bugün krizleri izleyen değil, renkleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan ve insani sorumluluk ile aklı rehber edinmiş bir düzenin kurucu aktörüdür' ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Türkiye'nin Kıbrıs'tan Gazze'ye, Suriye'den Ukrayna'ya, Türk Dünyası'ndan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada yürüttüğü diplomatik faaliyetler ve çok yönlü girişimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler çerçevesinde diplomasi yürüttüğünü belirterek, ülkenin küresel vicdanın sesi olma ve barışın inşasına katkı sağlama çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, toplantı vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı'nı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi. Toplantı, Türkiye'nin dış politika hedefleri, uluslararası krizlere yaklaşımı ve diplomasi vizyonunun kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığı önemli bir platform olarak değerlendirildi.

