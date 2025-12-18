Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Çevre Koruma Harcama İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,3 artış göstererek 441 milyar TL oldu.

Toplam çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 7,9'u ise hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

Çevre koruma harcamalarının en büyük bölümünü atık yönetimi hizmetleri oluşturdu. Harcamaların yüzde 58,8'i atık yönetimine, yüzde 16,5'i atıksu yönetimine, yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına ayrıldı. Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi yüzde 7,4 pay alırken, dış ortam havası ve iklimin korunmasına yönelik harcamalar yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Diğer çevre koruma faaliyetlerinin payı ise yüzde 6 oldu.

2024 yılında çevre koruma yatırım harcamaları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artan çevre koruma yatırımları 82 milyar TL'ye ulaştı. Bu yatırımların yüzde 80'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'si ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Öte yandan, çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 0,78 iken, 2024 yılında yüzde 0,99'a yükseldi.

