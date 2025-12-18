Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin 19 Mart Mutabakatı'na gecikmeden uyması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin yeniden askeri güç kullanımından yana olmadığını vurguladı. Bakan Fidan, 'Biz sadece işlerin diyalog, müzakere ve barışçıl yollarla halledilmesini umuyoruz. Ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır' ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, çatışmanın bölgesel olarak tırmanmasının Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler için risk oluşturduğunu söyledi. Bakan Fidan, 'Dronlar sadece savaşan tarafların değil, bizim topraklarımıza da giriyor. Bu, kıyı ülkeleri için daha fazla sorun yaratıyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, barış görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ifade ederek, 'Trump ve ekibiyle de görüşüyoruz, Ruslar ve Ukraynalılarla, aynı zamanda Avrupalılarla da görüşmeler sürüyor. Şu anda bir anlaşmaya varmaya çok yakınlar' açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Politikalarına Tepki

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye'yi Gazze'ye konuşlandırılacak istikrar gücünden dışlamak için çaba gösterdiğini belirterek, 'İsrail uluslararası sistemden muaf tutuldu, ancak o devir artık bitti. Türkiye ortaklarıyla birlikte bu sonuca ulaşılmasında önemli rol oynadı. İsrail bu nedenle Türkiye'nin Gazze'deki istikrar gücüne katılmasına şiddetle karşı çıkıyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin çözüm sürecinde diyalog, müzakere ve barışçıl yöntemleri tercih ettiğini, askeri seçeneği öncelikli görmediğini bir kez daha vurguladı.

