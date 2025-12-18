Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat depremlerinde çöken Yaşam Konutları nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiği davada mahkeme, müteahhit Yunus Kaya hakkında karar verdi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi, Kaya'yı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin bilinçli taksir kapsamında gerçekleştiğine hükmederek kararı oybirliğiyle verdi. Duruşmaya, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sanık avukatları katıldı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Kaya hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Depremde Yaşam Konutları'nın çökmesi sonucu 40 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Müteahhit Yunus Kaya'nın daha önce de benzer bir davada, 67 kişinin hayatını kaybetmesine ve 19 kişinin yaralanmasına neden olduğu, o davada iyi hal indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezası aldığı belirtilmişti.

Kaynak : PERRE