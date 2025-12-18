Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek amacıyla ikinci toplantısını bugün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, ortak bir zeminde buluşulacağına inandığını ifade etti.

Komisyonun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri tarafından ekonomik göstergeler ve raporlar paylaşıldı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapılan toplantıda, enflasyon verileri ve makroekonomik gelişmeler değerlendirildi.

TÜRK-İŞ İkinci Toplantıya da Katılmadı

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, ikinci toplantıya da katılmadığı bildirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu durumun bir protesto ya da süreci sabote etme anlamı taşımadığını dile getirdi.

'Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz'

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı değerlendirmede, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Rakamlar henüz netleşmedi. Süreç komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından şekillenecek' dedi. Işıkhan ayrıca, sosyal diyalog kapsamında HAK-İŞ ile de görüşmeler yapılacağını belirtti.

Zam Senaryoları Değerlendiriliyor

Halihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanırken, işverene toplam maliyeti 30.556,46 TL seviyesinde bulunuyor. Komisyon çalışmalarında farklı zam oranları üzerinden senaryolar değerlendirilirken, nihai rakamın önümüzdeki toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor.

