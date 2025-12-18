Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 328 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Alımlar, KPSS sonuçlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek.

Toplam Kontenjan: 328 kişi

Mühendis: 128

Tekniker: 2

Avukat: 3

Büro Personeli: 59

Destek Personeli: 121

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında belirtilen şartları taşımak.

Tercih edilecek pozisyonun ÖSYM kılavuzunda yer alan niteliklerine sahip olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması (7315 sayılı Kanun).

2022-2026 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hükümlerine uygunluk.

Pozisyonların İl ve Branş Bazında Örnek Dağılımı:

Ankara: Mühendis (İnşaat) 3, Mühendis (Elektrik-Elektronik) 1, Büro Personeli (Önlisans) 3, Destek Personeli (Temizlikçi) 10, Koruma ve Güvenlik 15

Bursa: Mühendis (İnşaat) 3, Destek Personeli (Temizlikçi) 3

Konya: Mühendis (Hidrojeoloji-Jeoloji) 1, Destek Personeli (Bahçıvan) 1

Diyarbakır: Mühendis (İnşaat) 4

İstanbul: Mühendis (İnşaat) 3

İzmir: Destek Personeli (Temizlikçi) 4

DSİ, adaylara başvuru yapmadan önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ve detaylı listeyi dikkatle incelemeleri uyarısında bulundu. Başvurular KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile sonuçlandırılacak ve sözleşmeli personel atamaları buna göre yapılacak.

Kaynak : PERRE