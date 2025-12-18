Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.
Kaynak : PERRE