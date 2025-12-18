Bunlar da ilginizi çekebilir

Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

