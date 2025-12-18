Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, karaciğer nakli alanındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Wilson hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişen 37 yaşındaki Makbule Şen, eşi Necmettin Şen'in canlı verici olduğu başarılı karaciğer nakli operasyonu sayesinde yeniden hayata tutundu. Gerçekleştirilen bu operasyon, hastanenin son bir ay içerisinde yaptığı ikinci başarılı karaciğer nakli oldu.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı'nın liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat, başarıyla tamamlandı. Operasyon sonrası hasta ve donörün genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburculuklarının planlandığı bildirildi.

Donör Süreci Değerlendirildi

Harran Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu, Makbule Şen'in yaklaşık 17 yıldır takip edildiğini belirterek, hastanın ailesinde Wilson hastalığının genetik olarak görüldüğünü ifade etti. Uyanıkoğlu, bu nedenle aile bireylerinin donör olamadığını, bunun üzerine hastanın eşi Necmettin Şen'in gönüllü olarak donör olduğunu ve karaciğerinin bir kısmını bağışladığını söyledi.

Karaciğer Nakli Programında İkinci Başarı

Prof. Dr. Faik Tatlı, yapılan naklin Harran Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Birimi'nde son bir ay içerisinde gerçekleştirilen ikinci başarılı operasyon olduğunu vurgulayarak, ekibin deneyimi ve multidisipliner yaklaşımın bu başarıda önemli rol oynadığını ifade etti.

Duygusal Anlar Yaşandı

Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hasta ve donörün buluşması duygusal anlara sahne oldu. Tedavi sürecine ilişkin konuşan Makbule Şen, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, kendisine umut olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bölgeye Umut Olmaya Devam Ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen, Harran Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Birimi'nin güçlü teknik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla başta bölge illeri olmak üzere Türkiye genelinden gelen hastalara hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Başhekim Kırhan'dan Açıklama

Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan ise yaptığı değerlendirmede, üniversite yönetiminin destekleriyle karaciğer nakli programının yeniden ivme kazandığını ifade ederek, 'Bu tür başarılı operasyonlarla hastalarımıza umut olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum,' dedi.

