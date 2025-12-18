Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan İbrahim Tatlıses İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, etkinlik esnasında bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri görüldü. Durumun okul yönetimi tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine öğrenciler, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan muayene ve tahlillerde öğrencilerde herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen öğrenciler, kontrollerinin ardından taburcu edilerek ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE