Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Kahta'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören Köyü'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, tarla sürmek üzere traktörüyle arazisine giden Bedir Yiğit (75) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yiğit ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Bedir Yiğit, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE