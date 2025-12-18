Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından STK Zirvesi düzenlendi. İİBF 202 Numaralı Amfi'de gerçekleştirilen programa, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sivil toplum kuruluşlarının kamu, akademi ve toplumla olan ilişkilerinin çok boyutlu olarak ele alındığı zirvenin moderatörlüğünü İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Hasan Akay üstlendi. Programda, sivil toplumun günümüzdeki rolü, karşılaştığı sorunlar ve geleceğe yönelik perspektifler farklı açılardan değerlendirildi.

Zirvede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Demirci, Doç. Dr. Ramazan Aslan, Doç. Dr. Ezgi Kovancı, Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz ile Cem Gerçek konuşmacı olarak yer aldı. Alanında uzman isimler, sivil toplumun toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekerek, mevcut yapılar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İlgiyle takip edilen STK Zirvesi, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak : PERRE