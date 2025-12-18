6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Ali Taşı Mahallesi'nde, mahallenin en büyük ve en işlek yeşil alanı konumundaki Menekşe Parkı'na Köy Muhtarlar Derneği binası yapılacağı iddiası üzerine mahalle halkı duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ali Taşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, söz konusu uygulamanın adil olmadığını belirtti. Mahallede üç park bulunduğunu ancak Menekşe Parkı'nın hem alan hem de kullanım açısından en önemli park olduğunu vurgulayan İlik, bu alanın yapılaşmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarlarına yönelik muhtar evi uygulamalarının Adıyaman genelinde hayata geçirildiğini ancak Ali Taşı Mahallesi'nde böyle bir hizmetin bulunmadığını dile getiren İlik, 'Adıyaman'da birçok mahallede muhtar evi yapılırken Ali Taşı Mahallesi'nin muhtar evi yok. Ev sahibinin evi yokken, köy muhtarlarına dernek binası yapılması yanlış ve haksız bir uygulamadır' dedi.

Menekşe Parkı'nın çocuklar için oyun alanı, aileler için ise önemli bir sosyal yaşam alanı olduğuna dikkat çeken İlik, parkın hangi gerekçelerle yapılaşmaya açıldığını anlamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Mahalle halkının ve muhtarlığın görüşü alınmadan böyle bir karar verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan İlik, 'Ali Taşı Mahalle sakinleri ve muhtarı olarak parkımızda Köy Muhtarlar Derneği yapılmasını istemiyoruz. Ne benim ne de mahalle halkımızın fikri alınmıştır. Bu durum bizi yok saymanın göstergesidir' dedi.

Adıyaman'da çok sayıda boş alan bulunmasına rağmen parkların tercih edilmesini eleştiren İlik, çocukların oyun alanlarının ve ailelerin nefes aldığı yeşil alanların kişisel, siyasi ya da farklı menfaatler uğruna heba edildiğini savundu.

Yetkililere çağrıda bulunan İlik, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini ve bu uygulamadan vazgeçilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE