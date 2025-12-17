Adıyaman'da deprem sonrası toparlanma sürecine katkı sunan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda hizmete giren Terra Pizza'nın açılışı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Dr. Osman Varol, deprem bölgesinde açılan her işletmenin şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni yatırımların ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına vesile olduğunu vurguladı.

Vali Varol, üretmeye ve yatırım yapmaya devam eden girişimlerin Adıyaman'ın geleceğine umut kattığını ifade ederek, 'Şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde emekleriyle ekonomimize güç katacak işletmemize teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum' dedi.

