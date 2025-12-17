TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, konuşmasına Adıyaman'ın önceki dönem belediye başkanlarından Mehmet Erdem'i anarak başladı.

Konuşmasının başında, kısa süre önce vefat eden Adıyaman'ın kıymetli siyasetçilerinden, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Erdem'e Allah'tan rahmet dileyen Milletvekili Resul Kurt, ailesine, yakınlarına ve tüm Adıyamanlılara başsağlığı temennisinde bulundu.

Mehmet Erdem'in Adıyaman'a önemli hizmetler sunduğunu vurgulayan Milletvekili Resul Kurt, 'Hizmetleri, anıları ve bıraktığı güzel izler daima hatırlanacaktır' ifadelerini kullandı.

Gülşah Durbay için de başsağlığı mesajı

Konuşmasında Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına da değinen Kurt, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek, başta ailesi olmak üzere CHP Grubu'na ve Manisalı vatandaşlara başsağlığı ve sabır temennilerini iletti.

TBMM kürsüsünden birlik, vefa ve ortak acılarda kenetlenme vurgusu yapan Milletvekili Resul Kurt'un sözleri, Genel Kurul'da dikkatle takip edildi.

