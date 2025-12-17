Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı'nın 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, kapalı alanlarda 'Dumansız Hava Sahası' denetimleri yoğun şekilde devam ediyor. Denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde başta restoranlar, kafeler, kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere tüm kapalı alanların kontrol edildiğini belirtti. Denetimlerde, tütün ve tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımının önlenmesi, ihlallerin tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Yetkililer, uygulamanın özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Denetimlerin rutin şekilde devam edeceği ve vatandaşların da kurallara uymalarının önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 'Dumansız Hava Sahası uygulaması, toplum sağlığını güvence altına almak ve pasif içiciliği önlemek açısından büyük önem taşıyor. Halkımızın desteği ile kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Denetimlerin önümüzdeki dönemde şehir genelinde düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak : PERRE