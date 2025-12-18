Adıyaman'da AK Parti Besni İlçe Teşkilatı bünyesinde, kuruluşundan bugüne görev yapmış Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Samimi bir atmosferde düzenlenen toplantıda, geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilerek tecrübe paylaşımında bulunuldu. Buluşmada, teşkilat hafızasının korunması ve birlik beraberliğin pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Programda, ilk Gençlik Kolları Başkanı Kadir Okutan başta olmak üzere Yasin Çoban, Halil Payam, Gökhan Gök, Fatih Metin ve Muhammed Ertuğrul'a teşkilata sundukları katkılardan dolayı teşekkür edildi. Görevleri nedeniyle toplantıya katılamayan önceki dönem başkanlarına da teşekkür mesajları iletildi.

Toplantıyı organize eden Besni Gençlik Kolları Başkanı Umut Yavuz, görev süresi boyunca kendilerine emanet edilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya devam edeceklerini belirterek, görevi devrederken daha güçlü ve ileri bir teşkilat yapısı bırakmayı hedeflediklerini ifade etti.

