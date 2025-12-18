AKYOL Genel Başkanı Yusuf Aslan, Kahta'da son dönemde halkın açık şekilde hissettiği bir siyasi ve bürokratik boşluk bulunduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Aslan, vatandaşın sorunlarıyla birebir ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında bazı kesimlerin sahada olmaktan uzaklaştığını savunan Aslan, halkla iç içe olunması gerektiğini belirterek, siyasetin kapalı kapılar ardında değil, sokakta, esnafın yanında, gençlerin umudunda ve yaşlıların duasında yapılması gerektiğini ifade etti.

Bürokrasinin halka mesafe koyan değil, vatandaşın işini kolaylaştıran bir hizmet mekanizması olması gerektiğini kaydeden Aslan, AKYOL olarak kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, samimi ve şeffaf bir anlayışla Kahta'nın ve vatandaşların sorunlarını dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Aslan açıklamasının devamında, 'Makam için değil, millet için siyaset yapıyoruz. Halkımız müsterih olsun. AKYOL bu topraklarda vicdanın, adaletin ve hizmetin sesi olmaya devam edecektir' ifadelerine yer verdi.

