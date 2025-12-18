Bağımlılıkla Mücadele Vaka Değerlendirme 2025 yılı Aralık ayı 12'nci toplantısı, Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş başkanlığında gerçekleştirildi. 'Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme Toplantısı' kapsamında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Emine Karataş, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adıyaman Spor ve Eğitim Merkezi (ASEM) proje çalışmalarının başladığını belirterek, proje kapsamında 317 sporcu gencin yer aldığını ifade etti.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası veri paylaşımı ve koordinasyonun artırılmasına yönelik kararlar alındı.

Toplantıya Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu, Adıyaman Yeşilay Derneği, Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak : PERRE