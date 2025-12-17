SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Melik, mide kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini, ancak erken teşhisle tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Mide kanserinin, midenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Melik, 'Ülkemizde sık görülen mide kanseri, sinsi seyredebilir. Uzun süren mide yanması, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikâyetler 'stresten olur' denilerek geçiştirilmemelidir. Bu belirtiler yeni başladıysa ya da sürekli hale geldiyse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır'ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ DİKKATE ALINMALI

Mide kanserinde görülebilecek belirtileri sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Melik, geçmeyen mide ağrısı veya rahatsızlık hissi, iştahsızlık ve erken doyma, nedensiz kilo kaybı, bulantı ve kusma ile katran renginde dışkının önemli uyarı işaretleri olduğunu ifade etti.

Her mide ağrısının kanser anlamına gelmediğini vurgulayan Melik, özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde bu şikâyetlerin uzun sürmesi halinde genel cerrahi veya gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti.

RİSK GRUPLARI

Risk altındaki kişilere de değinen Dr. Öğr. Üyesi Melik, Helicobacter pylori enfeksiyonu bulunanlar, ailesinde mide kanseri öyküsü olanlar, 50 yaş üzerindekiler, sigara ve alkol kullananlar, tuzlu, tütsülenmiş ve işlenmiş gıdalarla beslenenler ile obez bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yaşam tarzı değişiklikleriyle riskin önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çeken Melik, risk grubundaki bireylerde düzenli kontrollerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Erken tanı konulan mide kanserinde tedavi başarısının yüzde 90'a kadar çıktığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Melik, endoskopinin tanıda en önemli yöntem olduğunu belirtti. Endoskopinin, kamera yardımıyla midenin görüntülenmesini ve şüpheli alanlardan biyopsi alınmasını sağladığını ifade eden Melik, işlemin kısa sürede ve ağrısız şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Melik, 40 yaş sonrası mide şikâyeti olan herkesin bu işlemi ihmal etmemesi gerektiğini kaydetti.

TEDAVİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKTİRİYOR

Tedavinin hastalığın evresine göre planlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Melik, erken evrede küçük tümörlerin endoskopik yöntemlerle alınabildiğini, ileri evrelerde ise cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin uygulanabildiğini ifadelerinde kullandı.

Bu süreçte genel cerrahi, onkoloji, gastroenteroloji, diyetisyen ve psikolojik destek ekiplerinin birlikte çalıştığını ifade eden Melik, multidisipliner yaklaşımın tedavi başarısını artırdığını dile getirdi.

KORUNMAK MÜMKÜN

Mide kanserinden korunmak için sigara ve alkolün bırakılması, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması, sebze-meyve tüketiminin artırılması, fazla kilolardan kurtulunması ve aktif bir yaşam sürülmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Melik, Helicobacter pylori enfeksiyonu bulunanların da mutlaka tedavi olması gerektiğini söyledi.

Mide kanserinin korkutucu olabileceğini ancak erken tanı ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Melik, 'Unutmayın; erken teşhis hayat kurtarır. Midenizin sesini dinleyin, bedeninizi ihmal etmeyin' ifadelerine yer verdi.

