Milli Eğitim Bakanlığı, lisansüstü öğrenim görmek üzere 811 öğrenciyi yurt dışına gönderecek. '2025 Yılı 1416 Bursları' için başvurular, Bakanlığın Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden 19-30 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Burslar, '1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun' kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla mecburi hizmet karşılığında veriliyor. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından '2025 Yılı 1416 Bursları Başvuru ve Tercih Kılavuzu' yayımlandı.

Kılavuza göre başvurular, lisans öğrenimiyle ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 olan, son 5 yıl içinde ALES'ten en az 75 puan almış, yüksek lisans kadroları için 30, doktora kadroları için 33 yaşını aşmamış adaylar tarafından yapılabilecek.

2025 yılı kapsamında 811 öğrenci burslu olarak yurt dışında lisansüstü eğitim görecek. Kontenjan dağılımına göre, 21 farklı kamu kurumu adına 125; Millî Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi dahil 72 yükseköğretim kurumu adına 673; Millî Eğitim Bakanlığı adına ise 13 kontenjan ayrıldı. Toplam kontenjanların 703'ü stratejik ve öncelikli alanlara ayrıldı.

Bursiyer adayları 45 farklı ülkede öğrenim görebilecek ve başvurular 477 farklı lisans mezuniyet alanından yapılabilecek. Öne çıkan lisans mezuniyet alanları arasında elektrik-elektronik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, malzeme mühendisliği, uçak mühendisliği, ekonomi, iktisat, istatistik, hukuk ve özel eğitim öğretmenliği bulunuyor.

Bursiyerler başta Almanya, Japonya, Çin, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede öğrenim görecek. Lisansüstü öğrenim alanları arasında yapay zekâ, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, yeşil dönüşüm, uzay ve uydu teknolojileri, nükleer enerji, akıllı şehir teknolojileri, siber güvenlik ve hukuk öne çıkıyor.

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (rebus.meb.gov.tr) üzerinden 19-30 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

