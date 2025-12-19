Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler, 19 Aralık 2025 Cuma günü de sürücülerin gündeminde yer aldı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Son günlerde benzinin litre fiyatında indirimler dikkat çekti. Salı günü benzine 2 TL indirim uygulanırken, çarşamba günü litre fiyatında 83 kuruşluk bir düşüş daha gerçekleşti. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında düşüş eğiliminin devam edebileceği değerlendiriliyor.

19 Aralık 2025 itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Yurt genelinde fiyatlar mevcut seviyelerini koruyor. Buna göre, benzinin litre fiyatı ortalama 52,63 TL, motorinin litre fiyatı 54,17 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 28,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarının, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden şekillenmesi bekleniyor.

