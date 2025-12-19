İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, 'Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Türkeş, sosyal medya paylaşımında, 'Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızına 'yazıklar olsun' diyenler; Başbuğ Türkeş'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan ediyor. Allah'ım ne günlere kaldık!' ifadelerini kullandı.

Tepki, TFF 2. Lig'de Soma'da oynanan Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında, Bursasporlu bir grup taraftarın HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfür içeren tezahüratlarının ardından geldi. Maçta bir süre devam eden söz konusu tezahüratlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratları sert ifadelerle kınadı. Akçay, açıklamasında Zana'nın, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in geçmişte 'kızım' diye hitap ettiği bir isim olduğunu hatırlattı.

Ayyüce Türkeş ise açıklamasında babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, 'Başbuğ Alparslan Türkeş asıl ne diyordu hatırlatayım: 'Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi Kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE