Okul Sporları faaliyet programı kapsamında Adıyaman'da düzenlenen Genç Erkekler Voleybol İl Müsabakaları, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuva boyunca mücadeleci oyunları ve centilmence davranışlarıyla dikkat çeken genç sporcular, sporseverlerden takdir topladı.

Final karşılaşmasını kazanarak il birincisi olan Adıyaman Spor Lisesi, Adıyaman'ı grup ve bölge müsabakalarında temsil etme hakkı elde etti. Organizasyonda Altınşehir Anadolu Lisesi ikinci, Çelikhan Fen Lisesi üçüncü, Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla düzenlenen törende takdim edildi. Yetkililer, turnuvaya katılan tüm okullara teşekkür ederek, Adıyaman Spor Lisesi'ne grup ve bölge müsabakalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE