Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıpayam Kadın Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından 17-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul Galataport'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde yer aldı. Kooperatif, etkinlikte Adıyaman'ın yerel lezzetlerini ve kadın emeğini tanıttı.

Şenlik boyunca, Adıyaman'ın önemli tarım ürünlerinden badem başta olmak üzere çeşitli yöresel ürünler ile kente özgü bayram taplaması ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadın kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan ürünler, yılbaşı şenliğine özel olarak tasarlanan el işlemeli yöresel heybe ve kutular içerisinde sunuldu.

Kadın emeği ve yerel üretimin ön plana çıktığı organizasyonda Adıpayam Kadın Kooperatifi, Adıyaman'ın kültürel mirasını İstanbul'da temsil etti. Ziyaretçiler, doğal ve geleneksel ürünlere ilgi gösterirken, yöresel tatlar beğeni topladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kooperatifin etkinlikte yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri ile Adıyaman dostlarını 21 Aralık'a kadar Galataport'taki standı ziyaret ederek kadın üreticilere destek olmaya davet etti.

Kaynak : PERRE