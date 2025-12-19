'Uzman Hekimlik Kutsal ve Meşakkatli Bir Meslektir'

Yusuf Babar açıklamasında, uzman hekimliğin uzun yıllar süren zorlu bir eğitim ve fedakârlık süreci gerektirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Uzman hekimlik, uzun yıllar süren, ağır fedakârlıklar gerektiren ve insan hayatına doğrudan dokunan kutsal bir meslektir. Tıp fakültesi, uzmanlık eğitimi ve mecburi hizmet süreçleri; ciddi bir emek, sabır ve adanmışlık ister. Böylesine meşakkatli bir eğitimden geçen uzman hekimlerimizin asli görevi, masa başında idarecilik yapmak değil, hastaya şifa dağıtmaktır.'

'Uzman Hekim Açığı Varken Klinik Hizmetten Koparılmaları Yanlıştır'

Açıklamada, ülkede birçok branşta ciddi uzman hekim açığı bulunduğuna dikkat çekilerek, hekimlerin idari görevlere yönlendirilmesinin sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği ifade edildi:

'Ülkemizde birçok branşta ciddi uzman hekim açığı bulunmasına rağmen, bu hekimlerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde idari görevlere yönlendirilmesi doğru değildir. Uzman hekimlerin klinik hizmetten koparılarak idareci yapılması hem sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürmekte hem de hekim emeğinin verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır.'

'Sağlık Yöneticiliği Ayrı Bir Uzmanlık Alanıdır'

Sağlık yöneticiliğinin profesyonel bir alan olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yönetim kadrolarının liyakat esasına göre belirlenmesi gerektiği belirtildi:

'Sağlık yöneticiliği, başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Yönetim, planlama, organizasyon, insan kaynakları ve kriz yönetimi gibi konular profesyonel yöneticilik eğitimi almış kişiler tarafından yürütülmelidir. Sağlık sisteminin idaresi, iyi niyetle değil; liyakat, bilgi ve yönetsel donanımla yapılmalıdır.'

'Hekimlerin Görüşleri Kıymetlidir, Ancak Asli Görevlerinden Uzaklaştırılmamalıdır'

Uzman hekimlerin sağlık politikalarının oluşturulmasında görüşlerinin alınmasının önemli olduğu belirtilirken, bu durumun idari görevlere atanmayı meşru kılmadığı ifade edildi:

'Elbette uzman hekimlerimizin sağlık politikalarına ilişkin görüşleri son derece kıymetlidir. Hekimleri ilgilendiren konularda, klinik uygulamalarda ve genel sağlık politikalarının oluşturulmasında görüşlerinin alınması gereklidir ve önemlidir. Ancak bu durum, onların asli görevlerinden uzaklaştırılarak idari koltuklara oturtulmalarını haklı kılmaz.'

'Yanlış Görev Dağılımı Sağlık Sistemine Zarar Veriyor'

Açıklamanın devamında, uzman hekimlerin idareci yapılmasının hem sağlık sistemine hem de hekimlik mesleğine zarar verdiği vurgulandı:

'Uzman hekimlerin idareci yapılması, kendi mesleklerine karşı bir fedakârlık gibi sunulsa da, gerçekte kutsal bir görevin yanlış yerde icra edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, sağlık sistemine de hekimlik mesleğine de zarar vermektedir.'

'Hekim Hekimliğini Yapmalı, Yönetici Yöneticiliğini'

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

'Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) olarak açıkça ifade ediyoruz: Hekim hekimliğini yapmalı, yönetici yöneticiliğini. Sağlık sisteminin güçlenmesi, ancak liyakatin esas alındığı doğru görev dağılımı ile mümkündür.

Kaynak : PERRE