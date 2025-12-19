Merdanoğlu, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Yılmaz Gürcüm, DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman'da kapsamlı bir ziyaret ve saha programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taksici Esnafına TOGG Projesi Anlatıldı

Ziyaretler kapsamında taksici esnafıyla birebir görüşmeler yapıldığını aktaran Merdanoğlu, DEVA Partisi'nin KDV ve ÖTV muafiyetiyle yerli otomobil TOGG'un taksici esnafına tahsis edilmesini öngören projesini sahada anlattıklarını ifade etti. Görüşmelerde esnafın yaşadığı ekonomik zorlukların dinlendiğini ve çözüm odaklı politikaların paylaşıldığını kaydetti.

Esnaf Odalarıyla İstişare Yapıldı

Program çerçevesinde esnaf temsilcilerine de ziyaretlerde bulunulduğunu belirten Merdanoğlu, Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, Esnaf Birlik Başkan Vekili Mahmut Yücel ve Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Mahmut Yücel ile bir araya geldiklerini, esnafın sorunları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Şehir Merkezinde Saha Ziyaretleri

DEVA Partisi heyeti, şehir merkezindeki esnafı da ziyaret ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merdanoğlu, ziyaretlerde Türkiye'nin yaşadığı ekonomik darboğaz ve hukuksuzluk ortamından çıkış için DEVA Partisi'nin hazırladığı somut eylem planlarını vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin yeniden adalet, liyakat ve refah temelinde ayağa kalkabilmesi için değişimin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Merdanoğlu, bu görüşlerini sahada vatandaşlara aktardıklarını belirtti.

Çelikhan Belediyesi'ne Ziyaret

Program kapsamında Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin de makamında ziyaret edildi. Merdanoğlu, DEVA belediyeciliğinin örnek uygulamalarından birinin Çelikhan'da hayata geçirildiğini belirterek, belediyenin çalışmaları ve ilçenin ihtiyaçları hakkında verimli istişareler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ali İhsan Merdanoğlu, ziyaret programının sonunda başta Adıyamanlı vatandaşlar olmak üzere tüm esnaf ve kurum temsilcilerine misafirperverlikleri, samimi ilgileri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

