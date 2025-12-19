Çalışmalar kapsamında, site içerisinde bulunan 10 metre genişliğindeki iki sokakta, toplam 1 kilometrelik alanda asfaltlama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan asfaltlama ve çevre düzenlemeleriyle birlikte site içerisindeki sokaklar daha modern, düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Başkan Tutdere Esnafla Bir Araya Geldi

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Site içerisindeki iş yerlerini tek tek gezen Başkan Tutdere, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ne Belediye Dokunuşu

Yapılan alt ve üstyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Deprem sonrası Adıyaman'ımızın üretim açısından can damarlarından biri olan Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi'ndeyiz. Burada büyük bir emek ve alın teri var. Esnaflarımızın uzun süredir altyapı ve üstyapıya ilişkin sorunları bulunuyordu. Belediye olarak site içerisindeki cadde ve sokaklarımızı asfaltlayarak çalışma koşullarını daha sağlıklı ve güvenli hâle getirdik. Adıyaman Belediyesi olarak kentimizin her noktasında ekiplerimiz sokak sokak, cadde cadde çalışmaya devam ediyor. Tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Yapılan çalışmaların marangozlar sitemize, esnaflarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza bol kazançlar temenni ediyorum.'

Esnaftan Başkan Tutdere'ye Teşekkür

Adıyaman Ağaç İşleri Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Tutdere ve belediye ekiplerine teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

'Mobilyacılar sitemizde yaklaşık bir haftadır asfalt çalışmaları yürütülüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sayın Başkanımız göreve geldiği günden bu yana bizlere her türlü desteği sağladı. Esnaf arkadaşlarım ve yönetim kurulum adına Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin arkasında olduğumuzu ifade etmek isterim.'

'Sorunlar Hızlıca Çözüldü'

Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi esnaflarından Hüseyin Buluş da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Sitemizin uzun süredir çözülemeyen sorunları vardı. Sokaklarımız ve bağlantı yollarımız kullanışlı değildi. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ile iletişime geçtikten sonra bu sorunlara hızlıca çözüm üretildi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Adıyaman için çok daha güzel çalışmalar yapılacağına inanıyor, Başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.'

Kaynak : PERRE