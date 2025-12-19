TBMM'de kabul edilen yeni vergi paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte araç satış ve devir işlemlerinden harç alınacak, emlak vergisindeki artış oranı sınırlandırılacak. Paketle kamuya yaklaşık 250 milyar liralık kaynak sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri, kıymetli madenler ile hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Emlak vergisine artış sınırı

Düzenlemeye göre, emlak vergisinde yüksek artışların önüne geçilmesi amacıyla 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak. Belediyeler bu sınırın üzerinde değer belirleyemeyecek. Emlak vergisi değeri, her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Araç satış ve devirlerinden harç

Tescilli araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırıldı. Buna göre, satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında harç uygulanacak.

Yanlış beyana ceza artırıldı

Gayrimenkul satışlarında yanlış beyanda uygulanmakta olan yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırıldı. Mesken kira gelirlerinde ise emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Bu kapsam dışında kalanlar, kira geliri tutarına bakılmaksızın vergi ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle konutlar hariç kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçlara ait faizlerin, kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulamasına son verildi. Ayrıca mükellef kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibarıyla tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ilişkin geçici vergi beyannamesi alınması kararlaştırıldı.

Prime esas kazanç üst sınırı da asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildi.

UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti

Düzenlemeyle UEFA organizasyonlarında Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası getirildi. Bu organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulacak. Vadeli çek uygulamasının süresi ise 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Doğum ve askerlik borçlanması prim oranı yükseltildi

Doğum ve askerlik borçlanmasına ilişkin prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı. Hizmet borçlanması kapsamında çalışanlar, çalışmadıkları dönemlere ait sosyal güvenlik primlerini isteğe bağlı olarak borçlanabiliyor.

Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında günlük borçlanma tutarı en düşük 277 liradan uygulanıyordu. Yeni oranla birlikte en düşük günlük borçlanma tutarının 390 liraya, aylık borçlanmanın ise 11 bin 703 liraya yükselmesi öngörülüyor. En yüksek borçlanma tutarının ise günlük 2 bin 925 lira, aylık 87 bin 772 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak artışla birlikte borçlanma tutarlarının yüzde 20-25 oranında daha yükselmesi öngörülüyor.

