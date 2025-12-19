Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezerv varlıklar ise 3,5 milyar dolar artışla 183,6 milyar dolara yükselerek tarihsel en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki ay sonuna göre yüzde 0,9 artarak 399,2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 0,2 azalışla 722,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, bu dönemde 3,5 milyar dolar artarak 183,6 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 1,3 artışla 73,5 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar yüzde 0,5 azalarak 137,3 milyar dolar oldu. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 4,2 düşüşle 40,9 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler altında yer alan portföy yatırımları alt kalemlerinden, diğer sektörlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvillerden yurt dışı yerleşiklerin satın aldığı tutar yüzde 7,2 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülüklerin alt kalemleri bir önceki aya göre değerlendirildiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 1,9 azalışla 209,6 milyar dolar seviyesine inerken, portföy yatırımları yüzde 0,1 artışla 131 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 0,7 artışla 381,9 milyar dolara çıktı.

Kaynak : PERRE