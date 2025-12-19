Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Hakimevi'nde düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'nda Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gündeme gelen yasal düzenleme tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, DEM Parti'nin 'barış yasaları' çıkarılması yönündeki önerisine karşılık, yapılabilecek düzenlemelerin bu adla anılmasının doğru olmadığını belirtti.

'Aslında Bu 41 Yıllık Bir Mücadele'

Bakan Tunç, Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini ve bu sürecin bir 'savaş hali' olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyerek, 'Son 1 yıla baktığımız zaman, bunu Terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırıyoruz. Aslında bu 41 yıllık bir mücadele. Güvenlik güçlerimizin canlarını feda ederek yaptıkları bir mücadele söz konusu oldu. Şehitler verdik, büyük acılar yaşadık. Bir daha o günlere geri dönmek istemiyoruz. 41 yıllık mücadelenin son 23 yılında da özellikle terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer ortadan kaldırdık' dedi.

'Ortak Bir Rapor Ortaya Koymayı Hedefliyoruz'

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor hazırlıklarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Tunç, 'Siyasi partilerimiz raporlarını peyderpey komisyona veriyorlar. Tabii her partinin bu konuda farklı görüşleri var. Her partinin bu konuda farklı görüşlerinin olması normal. Bu anlamda ortak bir raporun hazırlanmasıyla ilgili çalışma da yapılacak. Meclis Başkanımız bu konudaki çalışmaları yaptıktan sonra, o ortak rapor çerçevesi içerisinde çizilecek yol haritası neyse, o yol haritası çerçevesi içerisinde yasal düzenlemeler gerekiyorsa elbette ki Meclisimiz bunu yapar' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde sürece ilişkin özel bir yasal hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları reddeden Bakan Tunç, 'Böyle bir hazırlık, böyle bir durum söz konusu değil. Burada münhasıran kanun yapma yetkisi milletvekillerimizdedir. Bizler teknik destek veririz. Burada özellikle söylenen ifadelere de çok dikkat etmek lazım. Yani süreci sabote etmeye yönelik, süreci bozmaya yönelik, Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyen çevrelerin maalesef sabotajları, provokasyonları da olabilir. Bu provokasyonlara da gelmeden sağduyulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım' dedi.

PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından izlendiğini aktaran Bakan Tunç, bu bilgilerin TBMM'deki komisyona düzenli olarak iletildiğini ve raporlarda yer alacağını söyledi.

'İmralı'da Bir Bina Yapımı Vesaire Söz Konusu Değil'

İmralı Ceza İnfaz Kurumu'na yeni bir bina ya da villa yapılacağı yönündeki iddialara da değinen Tunç, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Öyle İmralı'da bir bina yapımı vesaire söz konusu değil. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, bu haberler yayınlanınca gerekli açıklamaları yapmıştı' dedi.

Kaynak : PERRE