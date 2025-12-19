T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emzirme ödeneği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, emzirme ödeneğinin doğum yapan sigortalı kadına ya da sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe ödendiği belirtildi.

SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, emzirme ödeneği için talep dilekçesi verme şartı kaldırıldı. Ödenek, sistemde yer alan emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.

Emzirme ödeneği; hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına çalışan (4/b'li) sigortalılar tarafından alınabiliyor. Ayrıca kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık alan kadınlara ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de emzirme ödeneği ödeniyor. Kamu görevlisi olan sigortalılar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kendi kurumlarından ödeme aldıkları için emzirme ödeneğinden yararlanamıyor.

Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre; 4/a'lı sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4/b'li sigortalılar için ise yine doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dâhil olmak üzere prim borçlarının bulunmaması şartı aranıyor.

Sigortalılığı sona eren kişilerin, sigortalılığın bitiş tarihinden itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması halinde de, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlanabilecekleri bildirildi.

Emzirme ödeneği, her bir çocuk için canlı doğum şartıyla, doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Bakanlık makamınca onaylanan tutar üzerinden ödeniyor. Buna göre emzirme ödeneği 2023 yılı için 520 TL, 2024 yılı için 857 TL ve 2025 yılı için 1.238 TL olarak belirlendi.

Öte yandan emzirme ödeneği için hak düşürücü sürenin, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olduğu ifade edildi. SGK, emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadan ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

