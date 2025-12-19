İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda teşkilatın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal yapısında kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet teşkilatının günün ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap verebilmesi amacıyla EGM'nin Emniyet Başkanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılacağını belirterek, 'Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve çağın gereklerine uygun bir yapıya kavuşturmak için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, bu süreç devam ediyor' dedi.

Teşkilat yapısının yanı sıra personel sistemine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Yerlikaya, görev puanı sistemi kapsamında her ilde bulunması gereken personel sayısını belirleyecek standart kadro çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya, 'Bu çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

4 Gruplu 12-36 Saat Çalışma Sistemine Geçilecek

Polislerin çalışma düzenine ilişkin de önemli bir değişikliğin gündemde olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, mevcut 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 çalışma sistemine geçilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Bakan Yerlikaya, Mayıs ayındaki dönem tayinleri, mezuniyetler ve yeni atamaların ardından söz konusu sistemin uygulamaya alınmasının planlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, yapılacak düzenlemelerin emniyet teşkilatının daha etkin, sürdürülebilir ve verimli bir yapıya kavuşmasını amaçladığını vurguladı.

Kaynak : PERRE