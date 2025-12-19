Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Yenikent Mahallesi'nde Opet karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan Gündüz yönetimindeki 02 AAU 990 plakalı otomobil ile Caner Ata'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.