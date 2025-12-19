Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. GAMER Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda il genelinde güvenlik, kamu düzeni ile acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Kurul üyeleri tarafından mevcut durum değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar masaya yatırıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen uygulamaların değerlendirildiği toplantıda, olası risklere karşı alınan tedbirler ile afet ve acil durumlara hazırlık süreçleri de görüşüldü. Kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılarak sahadaki çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Osman Varol, kamu kurumları arasında etkin iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE