Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Adıyaman'da asrın felaketinin ardından ağır ve orta hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma sürecine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği öncelikli olarak değerlendirildi. Kontrollü yıkım ve planlı enkaz kaldırma çalışmalarının sahadaki sorunlar gözetilerek etkin şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Toplantıda ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilirken, sürecin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alınacak ek tedbirler ele alındı.

Kaynak : PERRE