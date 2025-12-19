İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, 2020-2021 yılları arasında hayali ticaret yoluyla büyük çaplı vergi usulsüzlüğü yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; belirli bir organizasyon yapısı içerisinde sistematik biçimde hareket eden şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden şirketler kurarak 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenledikleri belirlendi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantılar kurduğu, şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere gider olarak işlendiği ve kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemler sonucunda haksız KDV iadesi alınarak devletin doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü içerisinde yeniden şirketlere veya kişilere aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ile şirket yöneticilerinin de bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

