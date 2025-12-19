Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı amacıyla 'Bilinçli Enerji Tüketimi' konulu seminer verildi.

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) tarafından düzenlenen seminerde konuşan GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi, dünya genelinde yaşanan enerji krizleri, artan enerji ihtiyacı ve çevresel etkiler hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler aktardı. Enerji kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Çelebi, özellikle genç nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dünyanın ciddi bir enerji dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Çelebi, fosil yakıtların çevreye verdiği zararların giderek arttığını, buna karşın yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz hedeflenen seviyeye ulaşamadığını söyledi. Emisyon kaynaklı çevre ve iklim sorunlarının hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Çelebi, enerjinin etkin ve verimli kullanımının ülkeler açısından artık bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Çelebi, 'Dünya büyük bir enerji dönüşümü yaşıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları henüz istenilen düzeyde değil ve emisyon tehlikesi tüm ciddiyetiyle devam ediyor. Bu nedenle enerjinin verimli kullanılması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Devletlere, kurumlara ve bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir. Küçük tasarruflar bile uzun vadede büyük kazanımlar sağlayabilir' ifadelerini kullandı.

Seminer kapsamında öğrencilere evlerde, okullarda ve günlük yaşamda uygulanabilecek enerji tasarrufu yöntemleri anlatıldı. Elektrikli cihazların bilinçli kullanımı, gereksiz enerji tüketiminden kaçınılması ve yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminerde, enerji verimliliğinin hem ekonomik hem de çevresel faydalarına dikkat çekildi.

Program, öğrencilerin merak ettikleri soruları yöneltmesi ve yapılan bilgilendirmenin ardından sona erdi. Seminerin, öğrencilerde enerji bilinci oluşturması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık sağlaması hedeflendi.

