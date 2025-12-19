AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerine şahsı adına söz alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasına Adıyamanlı hemşehrilerini ve aziz milleti selamlayarak başlayan Milletvekili Özhan, bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, hizmeti doğrudan milletle buluşturan güçlü bir iradenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Depremin Adıyaman'da büyük bir yıkıma yol açtığını hatırlatan Milletvekili Özhan, kentin bu süreçte sergilediği duruşa dikkat çekerek, 'Huzur ve barış şehri Adıyaman, bu felaketten sonra sabrın, vefanın, çalışkanlığın ve metanetin şehri olmuştur. Devlete olan güvenini kaybetmeyen hemşehrilerimiz, yeniden inşa sürecinin en güçlü paydaşıdır' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen konut çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Milletvekili Özhan, bugün itibarıyla Adıyaman'da 44 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Toplamda 71 bini aşkın konut ve 3 binden fazla iş yerinin Adıyamanlılarla buluşturulacağını kaydeden Milletvekili Özhan, 27 Aralık tarihinde deprem bölgesinin tamamında 455 bininci yuvanın anahtarının teslim edileceğini söyledi.

Konut üretim hızına da değinen Milletvekili Özhan, 'Şu anki tempoda her 2,6 dakikada bir konut üretiyoruz. Bu konuşmam tamamlandığında yaklaşık iki konutun daha inşaatı bitmiş olacak' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, Adıyaman'ın ekonomik kalkınması için tarım ve sanayi alanında da önemli adımlar atıldığını vurguladı. Koçali Barajı'nda yaşanan sorunların çözüldüğünü ve inşaata bu yıl başlandığını belirten Milletvekili Özhan, Çetintepe Barajı'nda ise su tutma işlemlerinin başladığını, 2026 yılı ödenekleriyle iç kanalların yapımına geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca Kuyulu ve Örenli Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı çalışmalarının 2026 yılında tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Konuşmasını temenni ve dualarla tamamlayan Milletvekili Özhan, 'Rabbim birliğimizi daim eylesin, milletimize bir daha böyle acılar göstermesin' diyerek 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

