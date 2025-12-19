İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik son iki haftada 32 ilde eş zamanlı operasyonlarda geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı tespit edilen toplam 170 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 10'unun tutuklandığını, 15'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarımızda yakalandı.

İlk etapta 10'u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz! Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE