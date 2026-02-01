Ticaret Bakanlığı tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesi ile İstanbul Havalimanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Bakanlığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 392 bin 238 adet 'Captagon' adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda ise ABD çıkışlı, Hollanda'ya transit geçiş yapması planlanan bir kargo gönderisinde 129 kilogram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa değerinin 672 milyon 995 bin lira olduğu bildirildi.

Kaynak : PERRE