Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde asayişin sağlanması ve suçla etkin mücadele kapsamında Huzurlu Sokaklar - 3 uygulaması gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde bin 884 şahıs sorgulandı, 249 araç ve motosiklet denetlendi. Uygulamalar kapsamında 2 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahıs hakkında yoklama/bakaya işlemi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 araca cezai işlem uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplam 254 personelin görev aldığı uygulamalarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada yoğun mesai harcandığı belirtilirken, uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE