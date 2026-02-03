İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya, yüzleri maskeli ve tabanca ile pompalı tüfek taşıyan 3 kişi tarafından düzenlenen soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altının gasp edildiği, olay sırasında iş yerinde müşteri olarak bulunan Polis Memuru S.İ.'nin ayağından yaralandığı bildirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Şanlıurfa Karaköprü'de bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma ve silahlı kasten yaralama olayının failleri yakalandı!

Dün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek bulunan 3 şahıs tarafından yapılan soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın gasp edildi, olay sırasında kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan Polis Memurumuz S.İ. ayağından yaralandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar hakkında 'Nitelikli Yağma ve Silahlı Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile gasp edilen altınlar ele geçirildi.

Yaralanan Polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

