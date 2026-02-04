İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından siber dolandırıcılık suçuna yönelik son iki haftada 15 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildiğini, operasyonlarda toplam 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu belirlenen 90 şüpheli yakalandığını, yakalanan şüphelilerden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'15 il merkezli 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladık! 58'i tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'Siber Dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

-Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım! Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE