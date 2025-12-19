Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde fare görüldüğü iddiasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Hastanenin hijyen ve denetim açısından ciddi sorunlar yaşadığını öne süren Milletvekili Tanal, paylaştığı açıklamada, burada insanların tedavi gördüğünü, ameliyat olduğunu ve hayata tutunmaya çalıştığını hatırlattı.

Hastanedeki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu belirten Milletvekili Tanal, hastanede hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü ve etkin temizlik uygulamalarının bulunmadığını savundu.

Açıklamasında hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Milletvekili Tanal, başhekimlik ve hastane yönetiminin sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Fare dolaştığı iddia edilen bir hastanede sağlık hizmetinden ve hasta güvenliğinden söz edilemeyeceğini kaydeden Milletvekili Tanal, yaşananların açık bir yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti.

