Gaziantep SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan, çocukluk çağında döküntülü hastalıkların sık görüldüğünü ve çoğunlukla viral enfeksiyonlara bağlı olduğunu belirtti.

Döküntülerin deride kızarıklık, kabarıklık, içi sıvı dolu lezyonlar, pullanma veya noktasal kanamalar şeklinde ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Erdoğan, değerlendirme sırasında döküntünün başlangıç şekli, yayılım yönü, rengi, ateş ve diğer bulguların yanı sıra ilaç veya temas öyküsünün sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Erdoğan, çocukluk çağında sık görülen döküntülü hastalıklar hakkında şu bilgileri paylaştı:

'1. El Ayak Ağız Hastalığı: Ağız içinde ağrılı aftlar, el içi ve ayak tabanında içi su dolu kabarcıklar ile seyreder. Hafif ateş ve iştahsızlık eşlik edebilir. Genellikle hafif seyreder ve 7-10 gün içinde döküntüler iz bırakmadan iyileşir. Ağız yaralarına bağlı sıvı alımı azalabileceğinden dehidratasyon riski vardır.

2. Kızamık: Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık ile başlar. Ağzın içinde küçük beyaz lekeler (Koplik lekeleri) görülebilir. Kulak arkasından başlayıp yayılan vücuda tipik döküntü vardır. Döküntüler yüzden başlayarak sırayla solar ve kahverengiye döner. Döküntüden 4 gün önce ve 4 gün sonrasına dek bulaşıcıdır. Komplikasyonlar arasında orta kulak iltihabı, zatürre ve beyin zarı iltihabı yer alır.

3. Kızamıkçık: Genellikle hafif seyreder. Yüz ve gövdede pembe döküntü, lenf bezlerinde belirgin şişlik görülür. Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmesi anne karnındaki bebek için risklidir.

4. Beşinci Hastalık (Eritema İnfeeksiyozum): Parvovirus B19'a bağlı gelişir. Yüzde 'tokat atılmış' gibi parlak kırmızılık ve ardından kollar-bacaklarda dantel tarzı döküntü oluşur. Hafif ateş ve yorgunluk eşlik edebilir.

5. Altıncı Hastalık (Roseola Infantum): 3-4 gün süren yüksek ateşin ani düşmesiyle birlikte gövdeden başlayıp yayılan döküntü görülür. 1-2 gün içinde solar ve iz bırakmaz.

6. Su Çiçeği: Kırmızı kabarıklık → içi su dolu vezikül → kabuklanma şeklinde ilerleyen farklı evrede döküntüler ile karakterizedir. Genellikle kaşıntılıdır ve kaşıntıya bağlı bakteriyel enfeksiyon oluşmazsa iz bırakmadan iyileşir.

'Çocuklar, Bol Sıvı Tüketmeli'

Ebeveynlere önerilerde de bulunan Uzm. Dr. Erdoğan, çocukların tırnaklarının kısa tutulmasını, kaşıntı için hekimin önerdiği losyonların kullanılmasını, bol sıvı tüketmelerinin sağlanmasını ve döküntülerin bulaşıcı olabileceği konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etti.

'Aşılama Takvimi ile Kontrol Altına Alınabilir'

Uzm. Dr. Erdoğan ayrıca, çocukluk çağında görülen bazı döküntülü hastalıkların rutin aşılama programı sayesinde büyük ölçüde önlenebildiğini belirterek, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği ve kabakulak hastalıklarının ülkemizde uygulanan aşılama takvimi ile kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Kaynak : PERRE