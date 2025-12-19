Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması: 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda, yargıç üyeler, ceza hukuku alanındaki uzmanlar ve farklı bölgelerden aday yargıçlar bir araya gelerek, denetimli serbestlik uygulamalarının iki süreçteki gelişimi üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

2005 yılında ceza adaleti sistemine dahil edilen denetimli serbestlik uygulamaları, sempozyum kapsamında geçmişten günümüze tüm boyutlarıyla ele alındı. Çalışmalar sırasında; suçun ihlali, çayırcılık, toplumsal bakım, bireyin yeniden topluma kazandırılması ve sorumluluk bilinci gibi konular insan ve toplum perspektifinde değerlendirildi.

Adalet Bakanı Tunç, denetimli serbestlik sisteminin, ıslahı ve bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını esas alan adalet anlayışının sahadaki en somut uygulaması olduğunu vurguladı. Tunç, sistemin, ceza adaleti süreçlerinde suçla mücadelede etkin bir araç olduğunu belirterek, yeni projeler ve uygulamalarla sistemin daha da güçlendirildiğini ifade etti.

Sempozyumda ayrıca, denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda yarattığı etkiler, adalet sistemine katkıları ve sistemin geleceğine yönelik stratejiler tartışıldı. Katılımcılar, toplumsal rehabilitasyon, bireylerin topluma yeniden kazandırılması ve suçun tekrarlanmaması için geliştirilen yeni yaklaşımları ele aldı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, 'Denetimli serbestlik sistemi, hem bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında hem de toplumun güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol üstleniyor. Sempozyum, geçmişte yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik projelerin planlanması açısından çok önemli bir platform oluşturdu' ifadelerini kullandı.

Sempozyum, Türkiye'nin ceza adaleti ve toplumsal güvenlik alanındaki gelişimlerinin paylaşılması, uygulamaların etkilerinin tartışılması ve yeni stratejilerin belirlenmesi açısından katılımcılara kapsamlı bir bakış sundu. Etkinlik, denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık deneyiminin tüm yönleriyle değerlendirilmesine olanak sağladı.

